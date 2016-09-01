NBA》先消毒？麥爾斯：勇士新季勢必面臨困境
有了杜蘭特加盟，勇士下個球季奪冠呼聲自然水漲船高，不過一手促成杜蘭特投靠的勇士總管麥爾斯，卻不敢太早把話說太滿，甚至1日提前「消毒」，「我知道大家很看好我們，但我們是跟上季完全不同的隊伍，還需時間提升與發展。」
麥爾斯強調，就算滿意休兵期間的補強，他相信勇士會在下季遭逢困境，因為大家對於勇士的關注度更高，任何輸球或不好事情都會被放大，甚至批評他們不如上季優秀，卻忘記要把1名優秀球員加入球隊當中，會面臨多大的挑戰或考驗。
勇士今年夏天走了哈里生巴恩斯、波格特、伊澤利、巴波沙、史貝茲與洛許等人，也補進杜蘭特、帕楚利亞與威斯特，加上達米安瓊斯、麥考兩名選秀球員，還有麥基、普雷西、艾里略威廉斯等人投入季前訓練營，人事異動確實不小。
「產生化學效應需要時間，不會在1天，或是1周、1個月內就發生，所以我認為當外界對我們擁有期待，勢必放大任何困境或連敗狀態，」麥爾斯說，「不過我們很清楚現況，且當這種困境發生的時候，我們不會感到震驚。」
(中時電子報)
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