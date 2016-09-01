批不當黨產條例違法 國民黨提釋憲

我要評比

中國國民黨主席洪秀柱（見圖）1日召開記者會，批「不當黨產處理條例」與「不當黨產處理委員會」違法違憲。（郭吉銓攝）

中國國民黨主席洪秀柱1日於黨部召開「違憲違法條例、台灣人民公評」記者會，批「不當黨產處理條例」與「不當黨產處理委員會」違法違憲，目的是要消滅國民黨，希望大法官能主持正義，受理國民黨的聲請。

(中時)