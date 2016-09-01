新北市YouBike今(1)日 11點121站恢復營運

全台YouBike系統發生異常，新北市YouBike經陸續搶修後，截至9月1日上午11點，已恢復營運121站，新北市交通局表示，民眾可透過http://goo.gl/YfDGuK查詢站點休復狀況，另也可在使用前先查詢官網、手機APP場站地圖、交通局網頁，確認起迄站點是否已經開始營運，再前往租用 YouBike，以免影響您的寶貴時間；若起訖點尚未修復開放，可考慮搭乘其他大眾交通工具。

對此次的作業失誤，YouBike也提出誠意方案，除向所有的愛用者道歉外，也提出了道歉方案，自9月2日凌晨12點起至9月3日晚間12點止，連續2天全台6縣市YouBike會員租借第一個小時免費，第二小時起依原費率計費。

另外，參加天天「愛自己愛地球天天YouBike」的會員，8月份調整為騎乘達10（含）天即可參加抽獎，其他月份仍維持原活動規則。

(中時)