93遊行前 馮世寬籲大家一起愛國家

國防部長馮世寬。(圖/張鎧乙攝)

國防部長馮世寬

國防部長馮世寬1日出席國防部在台北市自由廣場前的敬軍活動，媒體關注馮世寬對退伍軍人即將上街遊行的相關看法，馮在媒體追問下，僅低調表示，退伍軍人都是國軍的弟兄，希望大家一起熱愛國家。

媒體追問對於退伍軍人的年金改革主張有何評論，馮世寬並沒有停下腳步說明，僅對媒體表示感謝。

(中時)