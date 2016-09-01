排球》土耳其女排聯賽 世界頂尖好手齊聚

朱婷是中國大陸女排奪下里約奧運金牌的最大功臣，如今即將加盟土耳其女排聯賽打球。(新華社資料照)

當里約奧運女排MVP中國大陸隊「小榔頭」朱婷，確定加盟土耳其女排聯賽豪門瓦基夫銀行，且在里約奧運12支女排國家隊當中，竟有17人上季在土耳其聯賽效力，證明土耳其聯賽在國際女排舞台上的地位，早已不容其他國家小覷。

其實在土耳其，排球受歡迎程度僅次於足球，土耳其體育局也把排球列為學校必上課程，早在2011年期間，土耳其就有910支職業排球隊，加上業餘隊伍，更達2700多隊，有了政府重視搭配群眾熱愛，土耳其女排聯賽自然越打越瘋。

隨著關注度提高，土耳其女排聯賽當然更願花大錢找來世界好手加盟，實力也展現在近年國際賽事上面，像在最近6年的歐洲女排冠軍聯賽，土耳其球隊全都殺進決賽圈，更獲4次冠軍，其他兩次分別由俄羅斯與義大利球隊摘冠。

另在世界俱樂部女排賽，最近6年當中，有4次是由土耳其聯賽球隊打進決賽，其中3次奪冠，土耳其聯賽球隊表現逐漸追上傳統女排強國巴西，甚至近年還有超越巴西的跡象，土耳其聯賽宛如成為世界女排舞台的「新貴」。

朱婷拿下里約奧運女排MVP與最佳主攻手兩大獎項。(新華社資料照)

朱婷所效力的瓦基夫銀行，更是土耳其女排聯賽的傳統豪門之一，隊史已有9次奪下土耳其聯賽冠軍，其中包含2015-16年球季，更在2012到14年期間，創造跨越土耳其聯賽加上歐洲冠軍聯賽的72連勝驚人紀錄。

如今隨著朱婷的加盟，瓦基夫銀行陣中擁有里約奧運接近半數的最佳陣容球員，包含MVP與最佳主攻手朱婷，以及塞爾維亞的拉西琪、荷蘭的史洛特耶絲，搭配曾在里約奧運預賽帶領荷蘭擊敗中國的主帥古德蒂，實力空前堅強。

整體來說，當前的土耳其女排聯賽，如同集結世界各國女排菁英選手比賽，比賽強度與內容，完全不輸給世錦賽或奧運，這也是為何朱婷婉拒不少中國女排職業球隊邀約，毅然選擇前往陌生的國度或環境打拚的主因。

因為能在土耳其女排聯賽打球，就能每周至少跟來自世界各地的好手打3場球賽，這對年僅22歲的朱婷來說，無疑是讓自己球技更上一層樓的最佳方式，畢竟她與「恩師」郎平還要提前為了4年後的東京奧運衛冕做好準備。

(中時電子報)