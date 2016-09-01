比薩盒再利用 變身指尖遊戲

準備好跟單調的比薩盒說再見了嗎？Pizza Hut必勝客將淘汰掉原本包裝單調、無聊的比薩盒，並在盒子印上指尖遊戲，讓民眾可以一邊吃美味比薩、一邊共享遊戲樂趣。

根據CNBC網站，10月14日之前，外國民眾收到比薩的時候，不會再只是一個裝著比薩但外觀普通到不行的盒子，Pizza Hut必勝客將會在盒子上印上一個指尖足球場，讓比薩盒變身指尖足球（Flick Football ）遊戲。

指尖足球顧名思義是利用手的指尖來玩一款遊戲，遊戲中會有一個用紙摺成的三角足球，民眾可以利用手的指尖來彈它，讓足球飛越足球場，足球的落點就是得到的分數。網站指出，Pizza Hut必勝客除了會在盒子最上頭印上足球場，甚至還提供可以拆卸的球門柱、三角形足球跟計分板等遊戲配件。

Pizza Hut必勝客利用足球盒行銷已經不是第一次，他們也曾印製DJ甲板在盒子上來吸引大眾的目光。1050901

(中央社)