台北馬拉松精緻化賽事 古城門變路線

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台北市體育局說，最具指標性馬拉松賽事「2016台北馬拉松」12月18日開跑，1日中午12時起開放網路報名登記，組別規劃為全馬及半馬組，全程路線將展現台北歷史人文特色。（體育局提供）中央社記者劉建邦傳真 105年9月1日

「2016台北馬拉松」今天宣布網路登記開跑，台北市體育局說，參賽人數分為全馬組7000人、半馬組1萬8000人，今年取消10公里組別，規劃台北古城門當路線，全面朝向精緻化賽事。

體育局上午舉行「2016台北馬拉松活動宣告記者會」，並宣布台北馬拉松12月18日開跑，9月1日中午開始網路報名，台北馬拉松賽事持續精進，朝向專業及精緻化發展，組別規劃為全馬及半馬組。

體育局說，今年賽事除比賽人數降低外，也特別規劃全程馬拉松行經台北城古城門，包含承恩門、麗正門、重熙門和景福門以及原寶成門舊址，讓選手感受台北歷史古蹟。

體育局表示，北市府從去年開始重新定位賽事，以專業和精緻化及發展認證目標為主，希望邁向國際、跟進亞洲知名馬拉松賽事等級。

在參賽組別方面，體育局說，今年取消10公里組別，留下半程和全程馬拉松組，且人數降低至2萬5000人，比過去2萬7000人更精緻，希望讓選手感受更遼闊的街道賽事。

體育局表示，第20屆台北馬拉松進行賽事優化外，也迎向路跑及馬拉松相關運動產業風潮，特別選定12月15日至17日在世貿三館籌辦全國首場馬拉松博覽會，結合選手報到及領物處，所有報名成功的選手都可進場參觀。1050901

(中央社)