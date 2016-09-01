梁詠琪、鄭元暢長腿一族拍ＭＶ 謝依霖哀嚎只能頭皮入鏡
梁詠琪（Gigi）新歌〈你不是一個人〉MV，起源於前陣子香港有許多中、小學生自殺的新聞，令同是媽媽身份的她，有感而發，希望藉由這首歌曲鼓勵大家，她在MV中演出暖心女教師。鄭元暢、謝依霖跨刀，有趣的是，梁詠琪身高176公分、鄭元暢188公分，都是長腿一族，拍攝ＭＶ時，謝依霖身高僅到兩人的胸部，大呼：「鏡頭只拍到我頭皮了啦！」逗得全場大笑。
MV中呈現３個因陪伴而獲得救贖的故事，由柯汶利導演執導，鄭元暢、謝依霖分別飾演因意外喪妻而悲傷的深情男子，最終發現妻子的愛並不因逝世而消失；以及飾演被丈夫家暴，但結局選擇相信自己邁向光明的家庭主婦。而Gigi演出一位女老師，溫柔陪伴著壓力過大的學生找到自己。
Gigi和鄭元暢曾共同出席活動而相識，她教他怎麼啟用微博，這次為〈你不是一個人〉MV選角之初，她第一個想到很有陽光形象暖男代表的鄭元暢；謝依霖則是在實境綜藝節目中自然不做作的表現讓Gigi印象深刻。
三人分飾不交錯的故事平行線，鄭元暢、謝依霖拍攝時，Gigi前往探班表達感謝，她最近迷上FB直播功能，不忘當場開直播帶粉絲們目睹三人畫面。
Gigi忙完『BeSIDE You音樂會』及台灣部分宣傳活動後，正在香港閉關練唱、勤加彩排，要準備9月30日於深圳起跑的巡迴演唱會；她也將於９月發行迷你專輯《BeSIDE Me》卡帶及卡帶播放機。
(中時)
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