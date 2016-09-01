排球》從農家女變奧運女排MVP 朱婷有貴人相助

中國女排總教練郎平是幫助朱婷成長至今的幕後貴人。(新華社資料照)

早在里約奧運開打前3個月，中國大陸女排主將「小榔頭」朱婷就已宣告加入土耳其聯賽瓦基夫銀行，靠的正是她的恩師「鐵榔頭」郎平的引薦，如今朱婷從昔日差點輟學的農家女，變為里約奧運女排MVP，也幾乎是郎平的功勞。

現年22歲的朱婷，來自於河南周口的1個平凡農村家庭，且在家中5姊妹當中排行老三，原本家中經濟貧困，打算讓她國小畢業就打工維生，卻因朱婷自己的堅持求學，才讓當時身高超過170公分的她，正式走上排球之路。

隨後朱婷靠著優異身材條件與來自農村的刻苦精神，一路打進中國女排國家隊，可是剛進國家隊的她，儘管進攻能力相當出色，卻無法做好接球、墊球等下盤基本動作，此時郎平都會把她拉到身邊，努力講解每個動作或技術。

就在郎平全心全意教導之下，朱婷在里約奧運越打越優異，從8強賽到準決賽、金牌戰，她分別替中國隊攻下28、33與25分，無疑是中國女排摘金最大功臣，郎平在幕後默默的付出，也得到最正面的回饋與報答。

如今靠著曾在土耳其聯賽執教經驗，朗平引薦朱婷以年薪110萬歐元(約台幣4000萬)條件加入瓦基夫銀行，就是想讓朱婷在競爭激烈的環境繼續成長，同時也開創中國排球的先例，畢竟過往中國排協從未讓國家隊主力「出走」。

不過朱婷也有「小女孩」的一面，即將前往土耳其打拚的她，也在網路上留言要求鄉民傳授「技能」，除了展現孝順的學習怎麼做河南燴麵，更想趕緊先學幾句土耳其語，甚至想學一些中醫常識，以便到了土耳其可以自我保健。

朱婷的回報方式也很特別，就是傳授她最擅長的「絕殺爆扣」與「王之蔑視」，所謂絕殺爆扣很容易懂，至於王之蔑視，就是她在每次扣殺成功後，都會做出聳肩、藐視與搖手指等挑釁動作，這或許已成她的「招牌」了。

(中時電子報)