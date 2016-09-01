退伍軍人抗議年金 馮世寬：永遠是弟兄

退休軍公教人員將在9月3日上街遊行抗議在年金改革中被抹黑，國防部長馮世寬今天表示退伍軍人永遠是弟兄，「我們一起熱愛我們的國家」。

監督年金改革行動聯盟計畫在九三軍人節當天，率領軍公教勞退休團體進行「抗議蔡英文，霸凌軍公教」大遊行；聯盟擬號召10萬人上凱道，抗議軍公教在年金改革議題中遭到抹黑。

國防部長馮世寬今天出席國防部在自由廣場舉辦的「軍人節暨國軍人才招募活動」活動受訪時，媒體問到是否要講些話安撫退伍軍人或對遊行發表看法，馮世寬表示，他要講一句話：「他們永遠是我們弟兄，我們一起熱愛我們國家，謝謝大家。」

對於中國國民黨立法委員點名馮世寬下台，媒體詢問馮世寬最近有檢討嗎？馮世寬表示：「我們繼續努力」。1050901

(中央社)