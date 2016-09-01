傅瑩撰文談中美關係 需管控南海分歧
中國大陸全國人民代表大會外事委員會主任委員傅瑩在20國集團（G20）杭州峰會前撰文談中美關係指出，雙方需管控南海分歧。
傅瑩同時也是大陸的中國社會科學院國家全球戰略智庫首席專家、中國國際經濟交流中心特邀副理事長。
傅瑩8月31日在「參考消息」發表「G20峰會前看中美合作與分歧」署名文章表示，中美在三個層面上的協調值得關注。
傅瑩表示，首先，中美能否釋放更加明確的訊號促進全球經濟穩定成長？其次，中美能否共同釋放引領全球治理改革的訊號？第三，中美能否共同釋放管控戰略分歧和安全矛盾的訊號？
文章指出，中國大陸作為南海最大的沿岸國和對南沙島礁擁有主權的國家，應有自己合理的海洋權益，美方應予尊重，中國大陸與周邊國家和平解決分歧的努力不應受到干擾。同時，中美應在保持安寧和維護國際通道暢通方面尋求對話和理解。
傅瑩認為，中美在海洋規則上的分歧，最好的解決辦法是對話與溝通，而非政治施壓，或用武力進行危險的試探。
傅瑩表示，雙方都已表達支持透過對話和平解決爭議的態度，在海上的行動也是克制和有底線的，可見在保持和平穩定的大局上中美願望是接近的，關鍵是在對具體利益分歧的處置上，需要有效溝通和防止誤判。1050901
(中央社)
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