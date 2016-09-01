章家敦：美國新總統應重啟對台交流

美籍華裔作家章家敦撰文指出，下一任美國總統必須瞭解過去對中國大陸交流政策事與願違，共產國家不太可能接受國際自由體制，華府必須重新思考中國政策，重啟與台灣交流。

章家敦（Gordon Chang）在國家利益（National Interest）網路雜誌發表「希拉蕊與川普（Donald Trump）必須知道有關中國的5件事」提出上述說法。

章家敦認為，1970年代起，美國政策希望中國融入國際司法、常規、決議與條約體系，並冀望北京實力增強之際，負責並維繫國際秩序，但事與願違。

他指出，中國崛起動搖國際體系，美國與世界各國對中國寬容的交流政策，反而強化如今看來漸趨帶來危險的政權。美國必須學到上世紀的教訓，「政權的本質至關緊要」，共產國家不太可能接受國際自由體制，華府必須重新思考由下到上的中國政策。

章家敦建議，美國首先必須重啟與台灣的交流，美國從1970年代起迴避這個民主國度。他指出，與台灣合作，美國將獲得真正的盟邦，協助維持區域和平穩定，支持自由民主的原則，並向中國領導人展示美方無懼，與民主國度往來總比與極權國家打交道來得好。

再者，美國必須與中國人民往來。中國人民與不安的中國共產黨之間的問題，是當前中國不穩定的因素，與中國未來可能的領導者對話符合美國利益，這些人包括民運人士、房地產持有者、宗教信徒、藏民與維吾爾人、勞工，以及不滿北京統治的數百萬香港人。

章家敦認為，美國兩黨總統候選人還必須瞭解，黃岩島情勢可能會像二戰前的波蘭，跨太平洋夥伴協定（TPP）其實是件好事，中國正在與全球經濟脫節，中國支持北韓，並將其工具化。1050901

(中央社)