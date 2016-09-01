這400款止痛與咳嗽藥 美FDA發黑盒警告
美國食品暨藥物管理局（FDA）今天強烈警告，含鴉片的止痛藥，以及含鴉片與1種鎮靜成分苯二氮平的咳嗽藥，都非常危險。
路透社報導，FDA對將近400個藥品祭出所謂「黑盒警告」，為FDA對處方藥的最強烈警告，提醒醫生與病患，含有鴉片與苯二氮平的藥物，可能會導致嗜睡、呼吸過慢，昏迷與死亡。
FDA局長克里夫（Robert Califf）表示：「公共健康危機從沒少過，尤其當你看到這兩類相當普遍的藥物常被放在一起服用，導致原本可避免的用藥過量與死亡大量攀升。」
「我們懇求，健康照護專家們能夠留意這個新的警告。」
所謂鴉片類包含可待因酮（oxycodone）、氫可酮（hydrocodone）、吩坦尼（fentanyl）與嗎啡；銷售時通常使用商品名稱例如奧施康定（OxyContin）、波考賽特（Percocet）、維柯丁（Vicodin）與檸檬酸芬太尼（Actiq）等。
苯二氮平則包含 阿普(口坐)侖（alprazolam）、可那氮平（clonazepam）、安祈平（Lorazepam）等，品名則為贊安諾（Xanax）、克癇平錠（Klonopin）與安定文錠（Ativan）。（譯者：中央社許湘欣）1050901
(中央社)
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