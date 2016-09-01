刺殺杜特蒂 菲警及時制止陰謀
菲律賓總統杜特蒂的強悍掃毒行動，終於引起仇家試圖逆襲！警方今天宣布透過破獲1宗槍械走私案，成功制止了刺殺杜特蒂的陰謀。
菲律賓警方今天在警察總部召開記者會，落網嫌犯之一巴瑪（Wilford Palma）在記者會上坦承，他是槍械走私集團的一員，最近有「大客戶」訂了一批槍械零件與套件，但在交貨之前被警方截獲。
巴瑪說，「我的老闆告訴我，對方訂槍準備用以刺殺杜特蒂總統。」
警方於8月上旬在中部巴科洛德市（Bacolod）逮捕巴瑪和他的「老闆」塔阿拉（Bryan Ta-ala）。他們企圖以包裹寄送方式，從美國走私這些零件套件進入菲國。
這名神秘買主訂了100支槍身、40支槍管、30支槍栓以及其他槍枝零件，市價450萬披索（約新台幣334萬元），據信可以組裝成若干M-16步槍。
警方拒絕公開買主的姓名，現正調查巴瑪供詞的可信度。
杜特蒂上任後雷厲風行展開掃毒，衝撞到不少販毒集團的利益，包括地方政客及不肖警察與法官在內。
菲律賓警察總長德拉羅沙（Ronald dela Rosa）稍早前曾爆料，有仇敵出價5000萬披索雇人暗殺杜特蒂。1050901
(中央社)
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