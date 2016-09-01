花蓮文旦柚豐收 傅(山昆)萁大力推薦

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中秋節將臨，花蓮縣文旦柚豐收，今年主要產地產量約達1萬4662公噸，栽種面積、年產量皆約占全國4分之1，縣長傅(山昆)萁（左）1日在記者會中大力推薦民眾踴躍選購。中央社記者李先鳳攝 105年9月1日

中秋節將臨，花蓮縣文旦柚豐收，今年主要產地產量約達1萬4662公噸，栽種面積、年產量皆約占全國4分之1，縣長傅(山昆)萁（前右5）1日在記者會中大力推薦民眾踴躍選購。中央社記者李先鳳攝 105年9月1日

中秋節將臨，花蓮縣文旦柚豐收，今年主要產地產量約達1萬4662公噸，栽種面積、年產量皆約占全國4分之1，縣長傅(山昆)萁今天在記者會中大力推薦民眾踴躍選購。

花蓮縣政府上午在縣府大禮堂舉行優質農漁畜產品「中秋禮讚，文旦柚飄香」行銷推廣記者會，推廣在地優質老欉文旦及中秋節農產禮盒。

傅(山昆)萁表示，今年沒有受到風災影響，花蓮老欉文旦品質好，另外還有各項優質農產品，共有70多種伴手禮，都是花蓮好山好水的結晶，歡迎各地民眾訂購送人自用兩相宜。

與會的瑞穗鄉農會總幹事魏清河說，花蓮縣文旦柚栽種面積1094公頃，位居全台第一，主要產區為瑞穗鄉及玉里鎮，且年產量約達1萬4662公噸，栽種面積、年產量皆約占全國4分之1，甜度約在10至10.5度之間。

魏清河說，今年全台總產量約減少2成半，所以價格稍微上揚，花蓮產的文旦柚好賣、好價。

花蓮地區各農會及運銷合作社自9月3日起將在台北及中部辦理多場文旦行銷活動，要讓更多人有機會品嘗到花蓮的文旦柚美味，相關產品型錄，可上「花蓮經典農產宅配網」查詢及選購。1050901

(中央社)