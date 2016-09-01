墾丁驚傳溺水意外 母獲救7歲幼女仍搶救中

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墾丁又見溺水意外！今日一對母女到墾丁福華飯店對面開放水域戲水時，卻意外溺水。

消防人員獲報後，約中午12時抵達現場進行急救，當時母女皆無生命跡象，29歲母親經消防人員電擊，逃離鬼門關，7歲的女兒仍無呼吸心跳，都送往恆春旅遊醫院進行搶救。

(中時)