傳黃志芳接駐新加坡代表 總統府：未確定

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新南向政策辦公室主任黃志芳。（本報系資料照）

媒體人江春男酒駕風波後，最後辭去代表一職。據悉駐新加坡代表將由新南向政策辦公室主任黃志芳出任，府方表示目前尚未確定，一旦確定後，就會公布。

(集團連線報導)