警破LINE網路賣淫 3千男客不忌成「表兄弟」

LINE經營線上「中部魚訊」群組媒介性交易，規畫多達10多個暗藏春色的LINE相關群組。（陳淑芬翻攝）

LINE經營線上「中部魚訊」群組媒介性交易，公開80名女會員性感「身體密碼」照片。（陳淑芬翻攝）

「中部魚訊」女會員公開的「身體密碼」照片，裸露又性感。（陳淑芬翻攝）

賣淫也網路化，36歲陳姓男子以通訊軟體LINE經營線上「中部魚訊」群組媒介性交易，公開80名女會員的照片「身體密碼」及交易價，吸收男會員邀約交易，男會員多達 3千多人，還「呷好鬥相報」直接線上分享「消費經驗值」，不忌成為「表兄弟」。台中市刑大科偵組循線逮捕陳男及幹部等12人送辦。

台中市刑大科偵組在網路巡邏，發現陳男自2年前經營一個龐大的「中部魚訊」群組，主打「不怕踩到地雷（遇到恐龍）」、「不怕遇到仙人跳」，招收男女會員進入暗藏春色的LINE群組，並規畫有普通群、進階群、管理群及神秘VIP等10多個群組，男女會員都需舊會員推薦，並經陳男及男幹部審核後，再分配到11名幹部管理的相關群組。

警方調查，陳男是中古車業務員，常遊走應召站，發現花了大把鈔票卻常遇到條件不佳的「恐龍」，頻頻打槍壞了性致，各行各業網路化讓他突發奇想建立媒介性交易的LINE群組，不但讓男客免去摸索過程，也讓想從事性交易的女會員有個交易平台。

警方初步清查，女會員有80人，其中還有3名未成年少女；男會員則多達3千多人，以中彰地區為主。女會員由幹部先「試車」，再公開身高、體重及三圍等「身體密碼」、裸露相片及心得等訊息，男會員則依個人喜好各自邀約交易，以「外拍」為交易密語。

男會員可依消費金額及撰寫心得數量，像線上遊戲一樣可升級群組位階，「消費經驗值」佳的資深男會員更可加入神秘的VIP群組，會不定期推出3P、未成年少女等不同的性主題促銷；但男會員若有不當發言或不良紀錄的消費，就會被打入「恐龍群」，須累積到相當消費額度才能在回主族群。

警方調查，各族群中性交易價碼自2千元到5千元不等，而VIP群組則5千元起跳，一般而言，高階群組的女會員條件較優，吸引男會員積極升級。男女會員在LINE溝通言語露骨，而男會員也積極分享「消費經驗值」推薦，毫不避諱當「表兄弟」。

警方發現，陳男利用LINE群組的會員上限，自200人擴增為500人的機會而擴大經營。警方見時機成熟，日前同步前往北區、西屯區等陳男及幹部住處查緝，逮捕陳男等12人依違反兒少性交易防制法送辦。

(中時)