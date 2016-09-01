7休1裁量基準公布 3情況可例外
勞動部今天預告7休1裁量基準草案，有3種情況可不遵守7休1法令。勞動部說8日前外界都可提供意見，勞動部都會列入參考。
日前勞動部廢除民國75年函釋，並宣布8月1日上路，但考量各行業有特殊情況，延後至10月上路，且勞動部將提出例外的裁量基準。
勞動部今天在發布預告「勞動基準法第36條令釋」（草案），當中有3種情況可不遵守7休1。
第一種為年節、紀念日、勞動節日及其他由中央主管機關規定應放假之日，屠宰業或承載旅客的運輸業，為因應公眾的生活便利，致有使勞工連續工作超過6日之必要。
第二種為勞工從事工作的地點具特殊性(如海上、高山或偏遠地區等)，其交通相當耗時，致有連續工作逾6日的必要。
第三種是勞工在國外、船艦、航空器、闈場或電廠歲修執行職務，致有連續工作逾6日的必要。
勞動部勞動條件及就業平等司長謝倩蒨說，除了符合上述3種條件其中之一外，也必需事前徵得勞工同意後，限於二週期內適當調整原定的例假，其間隔最多12日。雇主也必須考量勞工的健康及安全。
謝倩蒨表示，當符合其3種條件的狀況結束時，勞工就不得連續工作超過6天。謝倩蒨說，外界如果有意見，可以在8日前行文或發信到勞動部的民意信箱，勞動部都會列入參考，並儘快對外公告，希望可以在10月1日正式上路。1050901
(中央社)
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