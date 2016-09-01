培訓世大運綁亞運 體育署要求羽協修辦法

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立委批評羽球協會以參賽做為綁架球員籌碼，以世大運綁亞運強迫球團與選手配合。體育署副署長林哲宏說，世大運羽球國手選拔在出發點、作法應尊重選手，體育署會要求羽協修改辦法。

民進黨立委黃國書、張廖萬堅上午在立法院召開「球員不容綁架 體育改革豈能空窗」記者會，邀請林哲宏出席。

黃國書說，羽協在奧運期間已經鬧得沸沸揚揚，現在又接獲投訴，指羽協要求選手簽署「2017世大運暨2018雅加達亞運培訓隊第一階段第一期選手放棄書」，羽協以世大運綁亞運的方式，強迫球團與選手必須配合，否則將面臨長達2年的培訓球監。

他說，依照羽協目前規畫，如果選手不願受到協會控制或是受傷，無法參加第一期培訓，就等於要放棄連續2年的參賽可能，但只要加入了代表隊，羽協又可以利用私設的「培訓隊教練與選手管理辦法」，繼續對球員進行開罰。

林哲宏說，總統蔡英文曾明確裁示，體育未來要朝組織開放化，讓更多人可以參與單項協會，財務透明化、營運專業化、績效考核客觀化，並修正國民體育法的方向。

他說，世大運羽球國手選拔，原本希望能夠有所銜接，但出發點、作法上應該要尊重選手，將再與羽協說明。

林哲宏表示，羽協訂定的辦法勢必要修改，體育署也會要求修改。1050901

(中央社)