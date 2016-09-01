培訓世大運綁亞運 體育署要求羽協修辦法
立委批評羽球協會以參賽做為綁架球員籌碼，以世大運綁亞運強迫球團與選手配合。體育署副署長林哲宏說，世大運羽球國手選拔在出發點、作法應尊重選手，體育署會要求羽協修改辦法。
民進黨立委黃國書、張廖萬堅上午在立法院召開「球員不容綁架 體育改革豈能空窗」記者會，邀請林哲宏出席。
黃國書說，羽協在奧運期間已經鬧得沸沸揚揚，現在又接獲投訴，指羽協要求選手簽署「2017世大運暨2018雅加達亞運培訓隊第一階段第一期選手放棄書」，羽協以世大運綁亞運的方式，強迫球團與選手必須配合，否則將面臨長達2年的培訓球監。
他說，依照羽協目前規畫，如果選手不願受到協會控制或是受傷，無法參加第一期培訓，就等於要放棄連續2年的參賽可能，但只要加入了代表隊，羽協又可以利用私設的「培訓隊教練與選手管理辦法」，繼續對球員進行開罰。
林哲宏說，總統蔡英文曾明確裁示，體育未來要朝組織開放化，讓更多人可以參與單項協會，財務透明化、營運專業化、績效考核客觀化，並修正國民體育法的方向。
他說，世大運羽球國手選拔，原本希望能夠有所銜接，但出發點、作法上應該要尊重選手，將再與羽協說明。
林哲宏表示，羽協訂定的辦法勢必要修改，體育署也會要求修改。1050901
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。