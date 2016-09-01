張志軍：兩岸關係嚴峻 陸續推產業合作
中國大陸國台辦主任張志軍今天說，當前兩岸關係和平發展面臨嚴峻挑戰，但大陸將繼續推出有利兩岸產業合作發展的措施，優化經營環境，為在陸台企轉型升級持續發展創造條件。
大陸國務院台灣事務辦公室主任張志軍是在參加第22屆「魯台經貿洽談會」的「兩岸合作創新論壇」開幕致詞時，作上述表示。
張志軍說，當前兩岸關係和平發展「面臨嚴峻挑戰」，民進黨當局在兩岸關係性質這一根本問題上「態度模糊」，拒不承認九二共識及認同兩岸「同屬一中的核心意涵」，「破壞了兩岸關係和平發展的政治基礎」。
他說，這導致行政院大陸委員會與大陸國台辦、海峽交流基金會與大陸海峽兩岸關係協會聯繫溝通商談機制停擺，給2008年以來「得之不易的兩岸關係和平發展成果投下陰影，台灣同胞對此普遍感到擔憂」，並對「什麼是兩岸關係的正確發展道路，有了更深切的感受和理解」。
張志軍指出，大陸的對台大政方針不會因台灣政局變化而改變，仍將「堅持『九二共識』的政治基礎，堅決反對和遏制任何形式的台獨分裂行徑」，努力推動和維護兩岸關係和平發展，並本著「兩岸一家親」的理念，長遠地繼續推動兩岸經貿交流合作。
他提到，大陸將繼續推出有利於兩岸產業合作發展的措施，不斷優化經營環境，為在大陸的台資企業轉型升級持續發展創造條件，並持續為台灣民眾赴大陸學習、生活、實習、創業、就業提供更多便利。1050901
(中央社)
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