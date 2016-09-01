女人徵信涉偷拍 江梅綺判刑10月可上訴

標榜女人捉姦的「江梅綺女人徵信」，被控利用受託蒐證捉姦時，偷拍1名國小女老師裸照、勒索封口費未遂，又偷拍1名法院女科長的性愛光碟，恐嚇對方離職，還行賄監理所僱員、警員等取得個資。案經台北地方法院兩年多的審理，今(1)日審結，依妨害秘密等罪判決江梅綺應執行有期徒刑10月，可易科罰金。本案可上訴。

江梅綺是在2001年成立全國徵信公司，創業8年後再創「江梅綺女人徵信公司」，檢方指控江梅綺，以每筆4000至8000元不等的報酬，透過台北監理所約僱人員林素梅、台北市警松山分局警備隊警員呂振楠等人，取得要調查對象的車籍資料，以利徵信調查。

(中時)