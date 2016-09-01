政院拍板開放陸客來台買基金 3個月內上路
行政院院會今天拍板開放中國大媽來台購買基金及外幣債，這是新政府上台後首度開放的兩岸政策。其中依法入境取得我居留證的大陸人民、在台投資的陸企，及依法入境的大陸觀光客及旅客，才能投資新台幣計價基金，但觀光客的額度必與現行QDII共用5億美元額度，但取得居留證的大陸人民及在台陸資則沒有額度限度。這項政策預計3個月內上路。
為活絡國內金融市場資金動能，金管會與陸委會、中央銀行、經濟部達成識，在今天行政院會拍板，開放大陸投資人及在台陸資投資基金和外幣債券。金管會副主委桂先農說，此次開放不是所謂境內合格機構投資人，不涉及「兩岸服貿協議」，投資標的是外幣債券和基金，可增加資本市場和資金動能，不會對上市上櫃公司股權控管造成影響，可以解除這樣的顧慮，「預計最快3個月內可上路。」
桂先農說明，大陸資金可投資的分為四類，第一類投資新台幣計價基金（包含ＥＴＦ），身份為在我國取得居留證的大陸人士或在台投資事業，不受現行5億美元投資限度限制；依法入境的大陸觀光客，可以投資新台幣計價基金，但仍有QDII5億美元額度控管；沒有入境的中國大媽等投資人，不能投資新台幣計價的基金。
第二種商品是外幣計價基金、投資國內市場達30%以上的基金，將額外增加5億美元的額度，與QDII共用。第三種商品是外幣計價、投資國內市場未達30%以上的基金，不受額度控管；第四種是外幣計價債券，投資均不受額度控管。
桂先農說，此案已經跟相關部會，中央銀行，陸委會等相關部會取得共識，今天院會提出後會來推動，最快11月底前就可修改「大陸地區投資人台來從事投資及期貨交易管理辦法」，核報行政院後即可施行，不需送立法院。
(工商)
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