九三遊行前夕 台灣教師聯盟挺年金改革

我要評比

軍公教勞退休團體預計於9月3日舉辦大遊行，抗議政府年金改革抹黑。但台灣教師聯盟等團體今天卻召開記者會，力挺年金改革，並呼籲已退休人員，不要製造世代對立。

台灣教師聯盟今天和台灣社、台灣北社、台灣客社、人本教育基金會、台灣母語教師協會、工具青年陣線等團體，一同在台北召開記者會。

台灣教師聯盟理事長蕭曉玲拿出自己的薪資表，換算下來她退休後不到一年半，就能領回自己繳的退撫基金，之後領的都是政府補助。

蕭曉玲認為，與勞工相比，公校教師是非常不公平的退休制度，已經有很多老師向她反映，寧願自己少領，也要避免世代對立和階級對立，讓下一代有未來。

台灣教師聯盟等團體認為，號召九三大遊行的部分團體，希望年金改革不要影響既有已退休人員的福利，這是違反公平正義、製造世代對立。

台灣教師聯盟指出，教師平時教導學生公平正義，更應該秉持「身教大於言教」的原則，一同來承擔年金改革，成為下一代的榜樣。1050901

(中央社)