陸生繪製色狼分布圖 陸媒籲打擊性騷擾
一名北京師範大學的學生剛完成一篇1.3萬字「校園性騷擾」調查報告，並依公開途徑所獲得的60個同類案例，繪製「色狼分布圖」。陸媒熱議，呼籲學校應全力打擊色狼、杜絕校園性騷擾。
綜合中國大陸新京報、檢察日報等媒體報導，北師大校園論壇「蛋蛋網」上，每隔幾天，就會有學生發文表示，自己在校園內遭遇了性騷擾。從8月18日至8月25日，短短時間內，類似網路貼文就有5起。
北京師大學生康宸瑋說，希望這份調查報告，能為包括北師大在內的大學安保工作提供參考。他所繪製的「色狼分布圖」也受到學生們的歡迎。
陸媒熱議校園色狼議題，認為「色狼分布圖」其實是一個控訴書，控訴著校方對色狼的打擊不力。
報導也認為，校方應早點找「準色狼」出沒地，採取相應措施重點打擊，盡量杜絕校園性騷擾，因為一次被性騷擾的經歷，可能在學生心中留下終身陰影。1050901
(中央社)
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