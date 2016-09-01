印尼警方：千禧案台人尋求救濟勿信掮客

台灣投資人指控印尼千禧勝達期貨凍結他們的血汗錢一案，印尼警方呼籲，對於當地掮客向投資人索費，宣稱支付安排印尼警官赴台偵辦此案的說法，台灣民眾千萬不要上當。

台灣投資人自救會日前赴印尼陳情，指控千禧勝達期貨凍結他們的血汗錢，投資者1.63億美元（約新台幣52億元）資金遭侵吞。印尼千禧集團則回應表示，此事應由台灣區期貨仲介人負責。

就在部分台灣投資人紛紛前往印尼尋求救濟之際，有當地掮客聯繫投資者，聲稱能與印尼當地律師事務所合作，替台灣投資者討回積欠款項。

掮客並與投資人訂定合約，內容載明可安排印尼調查人員赴台偵辦此案，但需由投資人支付印尼調查人員赴台機票、出差相關費用。

對此，印尼國家警察經濟及特殊犯罪部門主任亞古恩（Agung Setya Imam Effendi）向中央社記者表示，印尼警察或調查人員若出國執行公務，所有費用都會由印尼政府支付，不可能向報案人或被害人索取費用。

亞古恩說，印尼警察要有合法單位邀請，才能出國協助辦案，但如果是掮客要求受害人支付印尼警察去台灣的機票、住宿費用，這是賄賂的行為，這種情形「非常非常嚴重」。

此外，印尼國際刑警國際犯罪部門主管普吉（PujiSarwono）呼籲台灣民眾，若遇到類似情形，勿信掮客，應透過正常管道，尋求印尼國際刑警協助，幫助台灣民眾在印尼報案。

有關千禧勝達期貨一案，目前已有若干台灣投資者前往印尼報案或尋求救濟。1050901

(中央社)