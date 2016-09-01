再見瓦城走威尼斯紅毯 吳可熙感覺不真實

導演趙德胤新片「再見瓦城」入圍威尼斯影展，昨晚他率領男女主角柯震東、吳可熙走開幕紅毯，吳可熙說，「很驕傲是這次開幕紅毯上唯一的一組華語電影劇組」，有種不真實感。

「再見瓦城」入圍威尼斯影展，趙德胤、柯震東、吳可熙昨天也走上威尼斯影展開幕紅毯，電影9月5日在威尼斯舉行世界首映。

趙德胤表示，走上紅毯感覺很激動、欣慰，這次「再見瓦城」劇組是唯一一組華語電影走開幕紅毯，期待9月5日的首映，希望不會白費這一年來演員辛苦犧牲的努力。

柯震東穿著黑色西裝走紅毯，他說，第一次在白天走紅毯，感覺很妙，現場都是外國面孔，感受到國際影展氣場的強大。

吳可熙則是穿著深藍色削肩長洋裝出席，她表示，第一次走在威尼斯影展紅毯很興奮，「紅毯上伴隨著海風與夕陽相當特別，感覺一下就走完了，有種夢幻、很不真實的感覺」，她也很驕傲是這次開幕紅毯上唯一的一組華語電影劇組，希望有機會再回來。1050901

(中央社)