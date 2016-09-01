師大研究發現 冰河融解竟能將地殼分開

國立台灣師範大學地球科學系副教授葉孟宛（左）和謝奈特（右）發現地表上的氣候作用，如「冰河」的退卻與融解，也能將大陸地殼分開。（鄧博仁攝）

國立台灣師範大學地球科學系研究團隊到印度與喀什米爾採集岩漿事件樣本，運用電腦模擬重建早二疊紀板塊架構，發現地表上的氣候作用，如「冰河」的退卻與融解，也能將大陸地殼分開；此發現，不但可能推翻教科書內容，也可能改寫地球科學史。

國立台灣師範大學地球科學系葉孟宛和謝奈特副教授最新的研究結果，解開遠古時期全球氣候變遷與板塊運動之間的關聯性，將兩億八千萬年前大陸冰棚的退卻，與火山作用以及新海洋地殼的形成等看似獨立的事件進行連結。

(中時)