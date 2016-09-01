從中日對槓看G20 好冷！

G20峰會將於9月4至5日在杭州舉辦，圖為一座融合了當地元素的巨型G20綠色植物景觀。（圖/中新社）

南海島礁主權爭議未解，緊張持續升高，而中國主辦的20國集團（G-20）峰會9月初即將在杭州登場，對北京來說，挑起與另一個鄰國的領土爭端，似乎不是個好時機。

然而，中國卻偏偏挑在最近幾個月，派了更多海警船赴釣島附近海域，引發東京一連串強烈抗議。

彭博（Bloomberg）新聞社的分析指出，東北亞的緊張摩擦還不只此，由於首爾決定部署美國的「薩德」（THAAD）反導防禦系統，中國對韓國總統朴槿惠十分不滿，並直言批評。種種跡象顯示，這次的G-20可能會很冷。

而中國會升高在東海的行動，原因之一，很可能是要警告日本，別在南海爭議中攪和。雖然日本並非南海主權聲索國，但東京卻透過種種方式，如提供菲律賓巡邏艦等，來支援東南亞國家，而激怒了中國。

英國華威大學（the University of Warwick）國際政治與日本研究教授休斯（Chris Hughes）指出，中國升高釣島緊張，顯然是基於國內政治的需要。他說，尤其是在南海仲裁結果宣布後，北京認為，不僅在南海，也有必要在東海的領土問題上展現國力。

令北京惱怒的是，南海仲裁庭推翻中國的九段線主張後，日本卻不斷敦促各方，遵守仲裁結果。

中國外交部發言人陸慷8月23日在例行記者會中指出：「就中日關係而言，日本近來在對華關係上出現一系列消極動向。特別是在南海問題上，日方不顧本地區國家和國際社會大多數成員意願，執意炒作渲染。」

中國中共官媒《環球時報》30日刊出的評論指出，「G20的主題雖是全球經濟治理，但以日本過去的表現看，似乎也存在它不合時宜地拿南海問題、東海問題在會議上攪局的可能性」。此外，文中並敦促日本，要「與峰會的主旋律合拍，且不可橫生事端。否則，主人與其他客人採取相應的反制與鬥爭，也是合乎情理的」。

中國最近在東海動作頻頻，顯示北京致力要取得相關區域的優勢。中國全國政協常委、北京大學國際關係學院院長賈慶國指出，原本的模式是日方出招，中方回應，對方丟出問題，北京設法解決。但如今中國反守為攻，想要占得上風。「他們還沒習慣新狀況，」賈慶國說，「但除了慢慢適應外，也沒有太多選擇。」

(中時電子報)