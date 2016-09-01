川普鐵了心築美墨高牆 100%墨西哥買單

美國總統候選人川普（Donald Trump）今天在演說中強調對非法移民毫不留情的立場，還說當選後將在美墨築起1道牆，且會「百分之百」由墨西哥買單。

路透社報導，儘管1週前他說，美國1100萬非法移民中，有些是對美國社會很有貢獻的「偉大人物」，但在川普今天於邊界州亞利桑那發表的這項移民演說內容中，這1100萬人的前景相當黯淡。

他表示，這些移民一定得回老家，重新申請、重新進到美國。

他說：「我們對全世界傳達的訊息是這樣：你不能藉由非法進入我們國家的方式，得到合法身分或變成美國公民。」

「人們將會懂得，你不能先偷渡進來、低調過活，然後等著變得合法。」

川普再度誓言墨西哥將得支付在兩國之間興建「邊界長城」的費用，說這些話的數小時前，墨西哥總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）才在兩人於墨西哥市的面對面會議中，跟他說墨西哥不會付半毛錢。

但川普在演說中說：「我們將會在南部邊界興建高牆」，「且墨西哥會付興建費用--百分之百，他們還不知道這件事，但他們將會支付興建城牆的費用。」（譯者：中央社許湘欣）1050901

(中央社)