新加坡茲卡疫情 6孟加拉人染病

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孟加拉高級專員公署今天表示，6名孟加拉國民在新加坡接受茲卡病毒檢測，結果呈陽性。

茲卡（Zika）病毒會經由病媒蚊傳染。

孟加拉駐新加坡高級專員薩曼（Mahbub Uz Zaman）透過電子郵件告訴路透社：「我們昨天收到衛生部通知，說這些檢測呈陽性，截至8月30日中午，已知有6人是孟加拉國民。」

「我們也獲知患者出現輕微症狀，不是已復原就是復原中。我們在這方面一直與衛生部保持聯繫。」（譯者：中央社盧映孜）1050901

(中央社)