北京一炸雞店放罌粟殼 半年賣了10噸
中國大陸北京市有家美式炸雞店先前被查出在製作過程中添加罌粟殼，半年多賣出10噸炸雞。這家黑心店的老闆最近被判刑1年6個月，並罰款人民幣1萬元（約台幣5萬元），上訴被駁回。
中共人民網今天報導，北京西城檢察院表示，去年3月至10月案發前，謝姓店老闆在明知罌粟殼不能添加用於食品生產的情況下，仍從安徽購進罌粟殼作為調料，醃製炸雞後銷售。
據報導，這家店日售含罌粟殼的炸雞約50公斤，淨利300多元，去年3月至10月銷售量約10噸，8個月獲純利6萬多元。
北京市食品藥品監督管理局執法人員去年10月到店抽檢，在炸雞成品以及醃製的生雞、醃製料、炸雞用油都檢出罌粟鹼、嗎啡等成分。謝姓老闆今年初被捕，因生產、銷售有毒、有害食品罪被提起公訴。
謝姓店老闆供稱，他每隔10天半個月就在調料包加入1/4罌粟殼，「醃製雞肉用的鹵水大約1個月才會換一次。使用罌粟殼醃製炸雞後，炸雞店的顧客明顯比原來多，還出現很多老顧客，銷售形勢大好。」
他說自己知道食用加入罌粟殼的食品會成癮，但認為「少吃也許對人體健康沒多大影響」。1050901
(中央社)
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