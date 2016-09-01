活絡債市 政院拍板停徵公司債等證交稅十年

為發展國內債券市場，行政院會今天拍板繼續停徵公司債及金融債證交稅10年，自106年起至115年12月底止；以協助企業籌資。另為避 債 與債券ETF稅負不同，也決修改證交條例，停徵上市櫃債券ETF的證交稅，以活絡債券ETF的發展，期限也自明年開始，對停徵債券證交稅，財政部已原則同意。

金管會表示，為避免影響國 際競爭力，避免造成公司債附條件交易萎縮，影響企業短期資金調度，債券市場發行量及成交量，預估停徵可持續協助企業籌資，促進資本市場發展。

而ETF債券交易稅的免徵，金管會認為可提供國內投資人參與債券市場管道，達金進口替代目標，且可提升投信研發能力，培育本土人才，增加稅收。

行政院會今天拍板的三力四挺政策也決提供天使基金及創新創業基金各10億元，協助未滿3年種子期或創建期企業為主，而創新創業基金主要是投資創建期進入A輪投資的企業，將採直接投次或與創投共同出資投資新創企，以帶動五大產業創新與資本市場活絡。

(工商)