水牛國道趴趴走　粗心飼主挨罰

我要評比

昨晚國一高速公路發生水牛誤闖事件，國道公路警察以兩車包夾方式困住水牛，用繩索固定牛隻，並通知飼主領回，結束這場鬧劇。（李其樺翻攝）

國一高速公路昨晚發生水牛誤闖事件，國道公路警察獲報趕到現場，在半小時內制服亂竄牛隻，恢復當地交通秩序，對於飼主粗心放任牛隻跑上國道，也依道路交通管理條例第84條開罰。

國道警察局第一公路警察大隊巡官馮輝龍指出，昨晚近7點獲報，有水牛誤闖國道，派出線上執勤警力到達現場，在國一大華系統交流道北向6.5公里處，發現有頭水牛在路肩悠哉行走。

警員靠近時，水牛受到驚嚇，四處亂竄，最後四名警員用兩台巡邏車前後包夾，用繩索將水牛固定在路肩護欄，前後共折騰半小時，所幸該路段是大華交流道出口，並未影響其他車輛通行。

經國道警員訪查周邊五堵派出所，順利聯繫龔姓飼主（43歲）到場，龔某說不曉得自家牛隻為何會走上國道，最後國道警察對龔男依法開出罰單，完成筆錄後讓他領回牛隻。

國道第一大隊表示，依道路交通管理條例第八十四條，疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，處所有人或行為人300以上至600以下罰鍰。

(中時)