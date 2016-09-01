VR教元素表 建中等10高中試辦

台北市政府協助新創團隊「闇橡科技」將AR/VR（虛擬及擴增實境）技術導入國高中課程當中，11月起將在建中、景美等10校試教，讓學生用VR技術學習元素表和土石流等課程。

台北市長柯文哲上午出席「台北市致力城市創新」記者會，致詞時表示，創新是台灣經濟上的唯一出路，最近手機遊戲「Pokemon Go」（精靈寶可夢）大紅，小小的程式造成大影響，且低成本、高獲利，給台灣很大的啟發。

柯文哲說，AR/VR技術應該是ICT產業很重要的部分，可用在醫療、教育等各種領域，台北市作為產業創新城市，應讓各產業進來做實驗。

闇橡科技在記者會現場展示AR/VR教學應用軟體「Surreal Education」，化學科以虛擬實境的「元素塔」遊戲來教元素周期表，模擬原子外圍的價電子數量，讓學生了解各元素在元素周期表的位置；學生還可以用已經了解的元素攻擊怪物，各元素的特性會產生不同的攻擊效果，例如用「氫」攻擊怪物，會讓怪物浮起來；用「鈉」攻擊則會爆炸。

地理科方面，則用虛擬實境模擬土石流，學生必須在15秒內選擇逃生路線，若選錯就會滅頂，需從頭再來。藉以讓學生理解土石流速度，和不幸遇到時該如何逃生。

闇橡科技表示，目前已與台北市中崙高中、永春高中和台大教師合作開發教學課程，應用科目包括地科、地理和化學，化學及地理科11月起教學試用，包括建中、景美、明倫等10校，預計到106年6月完成180個免費教案、觸及5000名學生。

柯文哲表示，這些課程將先在幾個學校示範，示範成功再推廣，北市府的目的是開放場域，讓廠商進來試驗。1050901

(中央社)