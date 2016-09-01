陸二線城房市過熱 廈門限購武漢限貸

中國大陸二線城市房市過熱，繼廈門祭出限購政策，武漢也在昨天宣布實行房市限貸政策。業界人士認為，大陸上半年「地王」頻現，房價上漲過快，應該會有更多城市跟進類似調控政策。

上海證券報今天報導，福建省廈門市國土資源與房產管理局8月31日宣布，廈門將自9月5日起執行住宅限購政策。這是繼江蘇省蘇州市8月12日宣布限購後，第2個重啟限購的大陸二線城市。

廈門的限購新政規定，暫停對擁有2戶以上住宅的戶籍居民家庭、擁有1戶以上住宅的非戶籍居民家庭及無法提供連續繳納1年以上社保證明的非戶籍居民家庭銷售144平方公尺（約43.5坪）以下的普通商品房。

當天晚間，湖北省武漢市也宣布實行房市限貸政策。自9月1日起，暫停對在武漢擁有2戶上住宅且有2戶以上房貸未結清的購屋者發放貸款。

大陸易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進分析，廈門限購政策嚴格程度基本已恢復到2014年9月的水準，可看出廈門嚴格控制投資炒房，但仍為投資大型住宅留了管道。

業界認為，在北京當局嚴控資產泡沫的政策背景下，針對房地產領域的降槓桿政策正陸續出爐，一、二線城市全面信貸收緊是重要表徵，部分存在嚴重炒房行為的城市將出現嚴厲的調控政策。1050901

(中央社)