南韓慰安婦援助財團 收日10億日圓援助金

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共同社報導，南韓外交部今天證實，南韓政府為援助原慰安婦而設立的「和解暨撫慰財團」銀行賬戶已收到日本政府匯出的10億日圓（約新台幣3億720萬元）。

這是日方基於去年年底日韓就解決慰安婦問題達成的共識提供的資金。以支付現金為主要內容的慰安婦援助工作將全面啟動。

日本外相岸田文雄和南韓外長尹炳世8月12日在電話會談中就日方早日出資進行了確認。日本政府在24日內閣會議上批准出資，至31日完成了匯款手續。1050901

(中央社)