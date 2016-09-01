加彭選後暴力 反對黨稱遭警攻擊兩死

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非洲中西部國家加彭共和國反對黨領袖平恩（John Ping）今天表示，在27日的大選之後，總統警衛和警察漏夜攻擊他所屬政黨總部，造成兩人喪生、多人受傷。

法新社報導，當時不在總部的反對黨總統候選人平恩說：「他們在大約凌晨1時（格林威治標準時間0時）展開攻擊，是共和衛隊。他們以直升機轟炸，然後發動地面攻擊。有19人受傷，其中有些傷勢嚴重。」

反對黨全國聯盟黨（National Union Party）主席麥柏托（Zacharie Myboto）當時人就在遭圍困大樓內。他說，安全部隊投擲催淚瓦斯罐並且開火。

麥柏托說：「大樓被團團包圍將近1小時，他們想硬闖進來。當時情況實在太暴力了。」

路透社報導，平恩呼籲國際協助保護這個油國國民。他聲稱已在大選中擊敗現任總統阿里．彭戈（Ali Bongo）。不過當局昨天宣布阿里．彭戈以些微差距勝選。（譯者：中央社何宏儒）1050901

(中央社)