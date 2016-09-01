美學者：蔡總統已向北京釋出橄欖枝
美國東亞政治學者任雪麗就總統蔡英文就職百日表示，蔡總統走在兩岸緊繃的繩索上，至今表現還算不錯。相信蔡總統已拋出橄欖枝，也許北京方面可能會示好。
前美國在台協會理事主席卜睿哲（Richard Bush）與北卡羅來納州戴維森學院東亞政治學教授任雪麗（Shelly Rigger），30日在布魯金斯研究所（BrookingsInstitution）官網就蔡總統執政百日進行視訊對話，兩人討論蔡總統整體施政與兩岸關係等面向。
任雪麗表示，蔡總統走在兩岸緊繃的繩索上，到目前表現還算不錯。她在可能的情況下，試著向北京釋出和解的訊息，包括抑制民進黨內強硬派與深綠人士，不取下公開場合懸掛的孫中山遺像，「兩岸協議監督條例」草案中，不使用某些民進黨人希望使用的中國與台灣的稱謂。
她說，各界須更深入探究當中是否有橄欖枝，但相信蔡總統已拋出些橄欖枝，也許北京方面可能會示好。
卜睿哲指出，蔡總統一步步擴大對北京提出的保證，她並未說出北京希望她說的字眼，但到目前為止，蔡總統就維繫平衡態勢，似乎已說得足夠。在兩岸關係衍生的國內政治上，她處理得也還不錯。
他表示，相信兩岸下一步互動過程將會持續，中華民國總統一般會在雙十國慶發表重要演說，外界預期屆時她會有更多說法。
任雪麗歸納，蔡總統就任百日推動向原住民道歉、司法改革、轉型正義、勞工政策、國民年金改革與不當黨產條例等，同時得面對時代力量的挑戰，這些都可以看出她是怎樣的政治人物，到目前為止都處理得不錯。1050901
(中央社)
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