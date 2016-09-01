MLB》延長賽又飲恨 皇家不敵洋基吞2連敗

洋基的卡斯楚今對皇家6局上敲出兩分全壘打。（美聯社）

又是一場馬拉松大戰！皇家主場迎戰洋基3連戰的最終場，2隊繼昨役之後今再度對峙進入延長賽，洋基靠著13局麥坎的高飛犧牲打，攻下寶貴的致勝分，終場洋基就以5比4，再度於延長賽中氣走皇家，並賞給黃家主場二連敗。

皇家在1局下率先搶攻，莫拉里斯(Kendrys Morales)掃出一支中間方向的2分彈，幫助球隊先馳得點，火力甫開的皇家不僅在2局下再添1分，3局下再靠著荷斯莫(Eric Hosmer)的一支陽春炮，讓皇家在前5局取得4比0領先。

然而，此役皇家先發甘迺迪(Ian Kennedy)雖然前5局沒有丟分表現亮眼，但進入第6局級風雲變色，甘迺迪先被艾斯柏瑞(Jacoby Ellsbury)擊出安打後，又保送桑契斯，洋基打線把握住機會，先靠著高飛犧牲打追回1後，接著卡斯楚(Starlin Castro)也開炮，轟出左外野的2分彈，加上7局上洋基再拿1分，2隊在前9局扳成4比4平手。

雙方進入延長賽後，打線仍受制對方壓制，都沒能再攻下分數，直至13局，皇家第7任投手克里斯楊(Chris Young)接連被桂格瑞斯(Didi Gregorius)與卡斯楚敲出安打，在1出局被攻占二、三壘，換上史川(Matt Strahm)後被麥坎(Brian McCann)擊出高飛犧牲打攻下1分，讓洋基取得5比4領先。

麥坎在13局上成功的高飛犧牲打，攻下洋基的致勝分。（美聯社）

而1分落後的皇家，13局下仍無法在貝騰塞斯(Dellin Betances)手上攻下分數，終場洋基就以5比4氣走皇家，皇家連2日在延長賽飲恨，也在主場與對手3連戰中吞下2敗。

(中時電子報)