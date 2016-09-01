製作人張富涉詐開庭認罪表示要還錢
前電視節目製作人張富，遊說4名友人各出200萬元投資公司經營演藝事業，但挪用800萬元被控詐欺罪。台北地院今(1)日開庭，張富當庭認罪，聲稱1個月內會籌措一點款項「大概1人1萬元」償還被害人。法官告知10月3日開庭前，張富一定要提匯款紀錄，才有機會與告訴人和解。
曾在電視圈紅極一時，並曾與藝人陳美鳳交往的張富，近年連續犯下詐欺、背信及竊盜案，因未到庭被發佈3個通緝令，月前才因偷彩券被通緝到案入監服刑，最後在家人幫忙籌得易科罰金的錢，才自北監獲釋。
張富被控侵吞友人股款800萬元案，台北地院今天開庭審理，戴口罩現身的張富，庭訊中再三表示是因投資失利，有在擬還款計畫書，最後向法官表示「認罪」，答應賠錢給沈姓等4名被害人。
法官進一步追問可還多少錢？張富說「應可給每位股東1個月1萬元」，法官認為太少，他富解釋因剛出獄，最近才接到工作，下月可以領錢。被害人的律師馬在勤聽聞表示，「可能連1萬元都還不出來吧？」，法官審酌後，決定給張富機會，要他下次開庭前一定要匯錢，才有機會談和解。
(中時)
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