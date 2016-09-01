許厝分校風波稍緩 5日暫回本校上課

雲林縣麥寮鄉橋頭國小許厝分校學生今天與老師前往嘉義縣一處農場戶外教學；因衛福部同意再次檢驗學童尿液，家長決議5日讓學童先遷至橋頭國小本校上課。

麥寮鄉橋頭國小許厝分校因校園位處高風險曝露區，政府決定學童暫時安置到崙背鄉豐榮國小而引發爭議，也遭到家長反對，今天是開學第4天，有53位學童搭遊覽車前往嘉義縣一處農場戶外學習，師生心情顯得輕鬆愉快。

衛生福利部在許厝分校學童家長及地方人士強烈要求和陳情後，同意再次邀請公正單位，針對學童體內「硫代二乙酸」數值進行檢驗，每個月檢驗1次，連續驗4次。

衛福部同意再次檢驗，學童家長開會也取得共識，決定將於5日先讓孩童遷到橋頭國小本校上課。再次檢驗將有台南成大等3個公正單位參與，檢驗將於2日在分校進行。

家長代表許芳餘指出，確保孩童受教權和身體健康，家長都同意先回到橋頭國小上課，但孩童第1次檢驗數值，與未來的3次檢驗數值做比較，若沒有發現異常數值，孩童下學期還是會回到許厝分校上課。

許厝分校學童5日可以正常上課，今天參加戶外教學時，老師與學童開心互動，心情開朗許多。1050901

(中央社)