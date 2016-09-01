許厝分校風波稍緩 5日暫回本校上課
雲林縣麥寮鄉橋頭國小許厝分校學生今天與老師前往嘉義縣一處農場戶外教學；因衛福部同意再次檢驗學童尿液，家長決議5日讓學童先遷至橋頭國小本校上課。
麥寮鄉橋頭國小許厝分校因校園位處高風險曝露區，政府決定學童暫時安置到崙背鄉豐榮國小而引發爭議，也遭到家長反對，今天是開學第4天，有53位學童搭遊覽車前往嘉義縣一處農場戶外學習，師生心情顯得輕鬆愉快。
衛生福利部在許厝分校學童家長及地方人士強烈要求和陳情後，同意再次邀請公正單位，針對學童體內「硫代二乙酸」數值進行檢驗，每個月檢驗1次，連續驗4次。
衛福部同意再次檢驗，學童家長開會也取得共識，決定將於5日先讓孩童遷到橋頭國小本校上課。再次檢驗將有台南成大等3個公正單位參與，檢驗將於2日在分校進行。
家長代表許芳餘指出，確保孩童受教權和身體健康，家長都同意先回到橋頭國小上課，但孩童第1次檢驗數值，與未來的3次檢驗數值做比較，若沒有發現異常數值，孩童下學期還是會回到許厝分校上課。
許厝分校學童5日可以正常上課，今天參加戶外教學時，老師與學童開心互動，心情開朗許多。1050901
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。