林志玲南極冰泳 下個冒險是閃婚

藝人林志玲為拍攝2017慈善年曆挑戰許多不可能任務，包括南極冰泳等，自稱是「林大膽」；被問到下個冒險想嘗試什麼？她笑回閃婚。

對公益不遺餘力的林志玲，每年都會到世界各地拍攝精美年曆照片，不僅能讓粉絲收藏，年曆義賣所得也全數捐助需要早療經費的發展遲緩兒童及弱勢兒少機構。

「2017志玲姊姊慈善年曆」今天起開放預購；年曆拍攝過程，林志玲上山下海，挑戰許多不可能任務，高空運動也難不倒她，連她都自稱是「林大膽」。

被問到大大小小冒險都挑戰過，下個冒險想嘗試什麼？林志玲笑說，「那大概只剩下結婚這個大冒險沒試過了吧，也許有一天突然來個閃電結婚？應該就是人生中最大的冒險了喔」。

林志玲還前往中南美洲亞馬遜河流域，克服當地艱困環境，不僅冒險坐小船捕釣食人魚，還品嚐食人魚獨特滋味；為了實現長久以來夢想，甚至歷經暴風雨遠渡大西洋到冰天雪地的南極洲，挑戰寒冰刺骨的南極冰泳，在南極海中展現優雅泳姿。

她說，隨年齡第一個消失是積極度，第二是感受力，希望大家透過冒險精神，保有積極度和感受力，就會發現心境愈來愈青春。想帶給大家愛與勇氣的正能量，為夢想「勇敢冒險」，就像她在年曆裡親手寫的勵志小語「不枉費時光，不辜負青春，用心才會不凡」。1050901

(中央社)