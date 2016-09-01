丹麥研究：1天1大杯酒 恐降低受孕機率

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丹麥最新研究顯示，每天喝一大杯酒可能會降低女性受孕機率，但適量飲酒不會影響。

英國「每日郵報」（Daily Mail）網站報導，專家認為過多酒精會擾亂女性自然循環，也可能損及卵子。

但他們表示，想要孩子的女性仍然可以喝少量的酒，因為沒有證據顯示偶爾喝杯酒會妨礙生育。

丹麥研究人員從2007年6月到今年1月調查6120名21歲到45歲有意懷孕的女性狀況。她們全都完成有關喝酒頻率和飲酒種類的問卷。

「紐約時報」（NYTimes）網站報導，到了研究尾聲，有4210名女性懷了身孕。

研究發現，一天喝至少一杯250毫升的酒，相當於每週14份，一年內受孕機率降低18%。但每週1到13份喝得少一點的女性，受孕機率沒有減少。

丹麥阿胡斯大學醫院（Aarhus University Hospital）研究人員也發現，烈酒對生育能力似乎有小影響。一週喝一單位的女性懷孕機率降低11%，喝兩單位則降低13%。

研究結果刊登在「英國醫學期刊網路版」（BMJ Open）。（譯者：中央社盧映孜）1050901

(中央社)