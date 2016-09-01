許純美憔悴現身醫院 自爆「只剩半條命」

許純美今年在家召開記者會，透露為保命切除右肺。(本報系資料照)

許純美與林宗一。(本報系資料照)

身價數十億的許純美，今早在外傭的陪伴下，現身台大醫院，講起話來虛弱無力，整個人看起來相當憔悴，事後更向媒體自爆「快死了」，稱這幾年被她前夫林宗一害到剩半條命。

許純美當年為愛痴狂，瘋狂倒追小23歲男友林宗一，婚後更為林宗一淡出演藝圈8年，可惜這段婚姻僅維持短短1年多就宣告破局，許純美還特地開記者會控林宗一拿了她3億就拋棄她。

據聯合報報導，許純美今早被民眾發現戴墨鏡現身在台大醫院，整個人看起來相當虛弱又憔悴，還向媒體自爆快死了，表示這幾年被林宗一害到只剩半條命，對舊愛充滿怨念。

(中時電子報)