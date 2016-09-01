針對年輕族群 康寧絢彩不沾鍋平價登場

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康寧絢彩不沾鍋；以雙層鈦合金及雙層陶瓷材質製成，鍋型共有湯鍋(含單柄及雙耳)、炒鍋、平底鍋四種鍋款。（馮景青攝）

針對年輕族群，康寧餐具開發出功能耐用、價格親民、外觀時尚的新作CORNINGWARE Retroflam康寧絢彩不沾鍋；以雙層鈦合金及雙層陶瓷材質製成，鍋型共有湯鍋(含單柄及雙耳)、炒鍋、平底鍋四種鍋款，價格介於$3,580~$4,880間，首波亮相的色系為寶石紅色，未來也將推出祖母綠、水晶金等其他色系鍋款。

康寧餐具品牌行銷經理陳宇鈞表示:「康寧餐具針對輕熟族群推出全新鍋款，除了價格平實可輕易入手外，此款鍋具功能獨具更是適合喜愛簡單烹飪，為初學下廚者量身打造。未來我們也計畫繼續延伸不沾鍋系列產品線，成為消費者心中頂尖不沾鍋的領先品牌。」

CORNINGWARE Retroflam康寧絢彩不沾鍋，材質選用優質熱傳導材料，以一體成型壓鑄工藝製成，內層以雙層鈦合金陶瓷強化包覆優質鋁合金，外層採用具寶石光澤的雙層陶瓷塗層，底部特殊聚能條設計能均勻快速導熱，鍋具表面的珠光色澤使動靜間閃耀寶石光芒，其獨有的五大傲人法寶是打造美味輕食尚的關鍵:

1.【時尚瑰麗 設計獨特】

獨特添加鈦與珠光材質，鍋身閃耀鑽石光芒的外觀，讓餐桌多了一份時尚感。

在設計上捨棄不銹鋼底，鍋底隱形複底設計美觀時尚；鍋蓋智慧型握柄設計隱形散熱孔，有效防止湯汁沸騰溢出；考量鍋體重量，鍋柄尺寸、材料及厚度皆為女性設計，有效防滑且輕巧易拿取。

2.【性能卓越 堅固耐用】

陶瓷不沾表層採奈米塗層技術，即使無油烹飪也絕對不沾；堅硬耐磨，塗層硬度僅次於鑽石；耐高溫，最高耐熱溫度可達450°C；抗腐蝕、耐酸鹼，通過300小時鹽霧測試。

3.【高效節能 工藝精湛】

為創造良好導熱性及保溫性，透過底部聚能條有效率的導熱，加上底厚壁薄的鍋身均勻傳熱，讓熱能更加均勻快速，有效省時節能。

4.【天然塗層 健康環保】

取材全天然的陶瓷塗層，加熱及烹調食物時皆不釋放任何有害物質，不含PFOA、PTFE及重金屬，可以放心享用健康又美味的料理。

5.【燉煮優勢 用心打造】

一體成型壓鑄工藝使鍋具達到完美密封性，搭配五層厚度的設計，使得鍋中達到熱循環及遠紅外線熱能生成，使食材充分受熱，燉煮效果更上一層。

為慶祝新品上市同時迎接百貨週年慶，康寧餐具針對『CORNINGWARE Retroflam康寧絢彩不沾鍋』推出新品嚐鮮超值優惠，購買單一鍋具最低5.2折，特價$1,999~$2,999(原價$3,580~$4,880)。

(中時)