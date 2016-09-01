菲第2階段掃毒 聚焦高價值目標
在外號「龍」的可疑毒梟日前在菲國中部被不明人士開槍射殺之後，菲律賓警方今天宣布，掃毒行動已經進入第2階段，這個階段將以「高價值目標」為掃蕩對象。
菲律賓警察總長德拉羅沙（Ronald dela Rosa）今天在DZMM廣播電台說，「第1階段掃毒行動是街頭層級，第2階段的對象是高價值目標。」
他並未明確表示第2階段是於何時展開。
根據警方數據，從7月1日杜特蒂總統開始辦公到8月22日，有756名毒嫌遭警察擊斃、1萬1784人被捕，67萬名毒販和吸毒者投案。另有至少1160人遭不明人士私刑處決。
8月29日凌晨1時許，被指就是外號「龍」大毒梟的1名商人，連同他的妻子，在中部卡提克蘭（Caticlan）碼頭下船時遭人開槍射殺，兇手不明。
杜特蒂聞訊後在記者會上說，「他是頭號毒梟，這是他選擇的路。」
警方表示，代號「雙槍管」的第2階段掃毒行動，分為2方面進行：其一是延續之前警方挨家挨戶訪問，勸說可能吸毒族群停止吸毒的宣導活動，其二是針對高價值目標進行大規模的掃蕩。
稍早前，總統府通訊暨作業部長安達那（Martin Andanar）表示，協助吸毒者戒毒也將是第2階段掃毒行動的重要部份。
另方面，菲國警方消息人士透露，多名被關在大馬尼拉地區的外籍涉毒囚犯，已悄悄被移監到杜特蒂家鄉納卯地區的監獄，包括數目不明的台灣人在內。
8月中旬，2名中國大陸籍及1名香港籍囚犯，在納卯監獄暨勞改農場遭菲籍囚犯刺殺。3人均是因毒品案入獄。1050901
(中央社)
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