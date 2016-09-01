BIGBANG見面會 10日下午場取消
韓國團體BIGBANG下週將來台舉辦見面會，其中9月10日下午場，因逢中秋假期補班補課，遭不少家長抗議，學生為追星打算請假或翹課，主辦單位承受不少輿論壓力，最終決定取消。
BIGBANG去年9月連4天在台北舉行演唱會，4萬多張門票，開賣當下立刻秒殺，顯見高人氣。BIGBANG日前宣布，9日至11日將再度來台舉辦粉絲見面會，同樣引起粉絲不小騷動。
不過，其中一場原定10日下午於林口體育館舉行的見面會，因逢上班上課日（中秋補班、補課日），在公布開演時間以來，主辦單位IMEtw就接到許多家長的關切電話，指出學生為此決定請假或翹課，家長紛紛要求主辦方取消下午場，不要讓青年學子為了追星而耽誤學業。
主辦單位表示，為避免造成更大的社會輿論，最終決定取消0日下午場的演出。至於原訂9日、10日晚間的台北場次及11日晚上的高雄場次，皆照常舉行。
對於已購買台北下午場的消費者，主辦單位為表示誠摯歉意，會在演唱會現場贈送「BIGBANG MADE（V.I.P） TOUR IN TAIPEI」原版海報1張及BIGBANG台北場限定版T-Shirt 1件給換票的消費者。其他詳細換票其退票資訊，可上KKTIX售票官網查詢。1050901
(中央社)
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