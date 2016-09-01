訂紐西蘭至倫敦班機 需中停曼谷47年

一名男子利用航班搜尋引擎想要預訂從紐西蘭到倫敦的航班，不過卻要在曼谷中停41萬3786小時，等於47年，網站還幽默說別忘在泰國過潑水節。

曼谷椰子網（COCONUTS BANGKOK）報導指出，一名男子想要從紐西蘭基督城到倫敦，於是透過SKYSCANNER航班搜尋引擎查詢航班，結果顯示令他大吃一驚，因為中停點在泰國曼谷的蘇凡納布國際機場，但必須等候41萬3786小時25分鐘，約等於47年的時間。

SKYSCANNER後來表示，是出現錯誤，不過幽默回覆他說，除非你對機場很有興趣，不然應到機場外走走，也給了一些建議。包括在泰國過潑水節，高空酒吧和湄南河餐廳和水上市場等泰式生活方式。

有些網友對此發表看法，建議這名男子不妨在泰國娶妻生子，也可以含飴弄孫。部分網友也提醒訂機票時，注意中停時間，否則真正要在中停點度過半生。1050901

(中央社)