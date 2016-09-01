傳黃志芳駐星　總統府：相關人事規劃中

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媒體報導總統蔡英文將派總統府新南向政策辦公室主任黃志芳駐星國代表，不過，總統府發言人黃重諺說，「相關人事目前都在規劃中，一旦有確定，就會對外公布」。

原定接任駐新加坡代表的媒體人江春男，日前因酒駕風波，最後辭去代表一職。媒體報導，黨政人士今指出，蔡總統將派總統府新南向政策辦公室主任黃志芳駐星國代表，新加坡也將作為整個新南向政策的指揮站。

不過，面對這項人事傳聞，總統府發言人黃重諺只說，「相關人事目前都在規劃中，一旦有確定，就會對外公布」；至於黃志芳本人，則未接電話。1050901

(中央社)